Новые владельцы Формулы-1 хотят больше гонок в сезоне и ночной этап в Лас-Вегасе

Новые владельцы Формулы-1 из компания Liberty Media хотят расширить календарь чемпионата, сообщает motorsport.com.

Причем, одним из новых этапов сезона они хотели бы провести в Лас-Вегасе в темное время суток. В компании ранее уже выражали такую идею, но теперь о ней заговорил генеральный менеджер Liberty Media Грег Маффеи.

По словам функционера, увеличение количества гонок позволит заработать больше денег Международной федерации автоспорта, командам и непосредственно владельцам Liberty Media.

Издание отмечает, что на данный момент сезон Формулы-1 состоит из 21 этапа, что, по мнению, некоторых экспертов является пределом для Ф-1.

Тем не менее, руководители гоночной серии активно работают, чтобы сохранить это количество гонок на следующий сезон, ведь будущее этапов в Германии и Бразилии на данный момент находятся под вопросом.

Напомним, до конца сезона 2016 года осталось провести одну гонку - 27 ноября в ОАЭ. Лидером чемпионата остается немец Нико Росберг.