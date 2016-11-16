Умер разработчик самого мощного двигателя в истории Формулы-1

В возрасте 82 лет ушел из жизни немецкий инженер Пауль Роше, разработавший самый мощный двигатель в истории Формулы-1, сообщает f1news.ru.

Пауль Роше стал техническим директором BMW Motorsport в 1975 году. Вместе с Йохеном Неерпашем он занимался разработкой турбированного двигателя для Формулы-1, который впервые был протестирован на машине команды "Брэбхэм" в 1980 году.

Проект получился успешным, и в 1982-м машина с этим двигателем впервые вышла на старт, а в 1983-м Нельсон Пике за рулем Brabham BT52 с мотором BMW выиграл титул. Последующие модификации этого полуторалитрового двигателя, оснащенного двумя турбинами, развивали более 1500 лошадинных сил, что сделало его самым мощным мотором в истории Формулы-1.

После ухода BMW из Формулы-1 в 1986-м, Роше занимался созданием двигателей для дорожных машин компании. В 1990-х он вместе с Гордоном Марри принимал участие в создании первой дорожной машины McLaren и прототипа, который в 1995-м одержал победу в Ле-Мане.

Позднее Роше участвовал в разработке трехлитрового двигателя V10, с которым BMW вернулась в Формулу 1 в 2000 году. В конце 1999 года немецкий инженер вышел на пенсию.