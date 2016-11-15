Формула-1. Бразильский пилот Наср принесет "Зауберу" 15 миллионов евро

Бразильский пилот "Заубер" Фелипе Наср, вероятно, принесет своей команде 15 миллионов долларов благодаря успешному выступлению на Гран-при Бразилии. Об этом пишет auto-motor-und-sport.de.

Наср финишировал девятым в гонке и, таким образом, принес "Зауберу" первые два очка в чемпионате. В результате этого успеха, швейцарская команда обошла "Манор" в Кубке конструкторов, и если сохранит десятую позицию, то получит денежный бонус от Formula One Management.

Отмечается, что только 10 из 11 команд получают такие выплаты. В прошлом сезоне 10-я команда заработала 13,5 миллиона долларов, а по итогам нынешнего ожидается, что сумма бонуса составит 15 миллионов.

Примечательно, что для обоих аутсайдеров чемпионата данные деньги крайне важны для будущего выживания в Формуле-1.

До конца чемпионата осталось провести одну гонку - 27 ноября в рамках Гран-при ОАЭ.