Формула-1. Британец Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству победных трасс

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон вчера стал победителем Гран-при Бразилии, который прошел на трассе "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Эта трасса стала 24-й в Формуле-1, на которой смог победить Хэмилтон. Единственная трасса в нынешнем календаре, на которой пока не побеждал британец, находится в Баку.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному экс-гонщику "Феррари" Михаэлю Шумахеру, который побеждал на 23 трассах.

Льюис Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года. Британец трижды выигрывал чемпионат - в 2008-м, 2014-м и 2015-м годах.

За одну гонку до конца сезона-2016 Хэмилтон отстает от лидера генеральной классификации Нико Росберга на 12 очков.