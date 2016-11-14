Формула-1. Британец Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству победных трасс
14:25, 14 ноября 2016Мотор
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Пилот "Мерседес" выигрывал гонки на 24 трассах в главной гоночной серии мира.
Льюис Хэмилтон / Reuters
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон вчера стал победителем Гран-при Бразилии, который прошел на трассе "Интерлагос" в Сан-Паулу.
Эта трасса стала 24-й в Формуле-1, на которой смог победить Хэмилтон. Единственная трасса в нынешнем календаре, на которой пока не побеждал британец, находится в Баку.
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному экс-гонщику "Феррари" Михаэлю Шумахеру, который побеждал на 23 трассах.
Льюис Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года. Британец трижды выигрывал чемпионат - в 2008-м, 2014-м и 2015-м годах.
За одну гонку до конца сезона-2016 Хэмилтон отстает от лидера генеральной классификации Нико Росберга на 12 очков.
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