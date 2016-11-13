Немецкий гонщик Росберг не смог сегодня стать новым чемпионом Формулы-1
Победителем дождливого Гран-при Бразилии стал Льюис Хэмилтон, а значит, судьба чемпионского титула решится через две недели в ОАЭ.
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, который сегодня завершился в Сан-Паулу.
Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
В течение всей гонки шел дождь, что затруднило гонщикам пилотирование своих болидов. В частности, пилот "Хаас" Роман Грожан, который завершил квалификацию на 7-м месте, прекратил гонку еще на прогревочном круге, врезавшись в стену. Кроме того, большая авария случилась с болидом "Феррари" Кими Райкконена, из-за чего гонка была остановлена. Всего гонка останавливалась два раза и продлилась почти три часа.
Победа на Гран-при Мексики позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 12 очков. До конца сезона осталась одна гонка - 27 ноября в ОАЭ.
Результаты Гран-при Бразилии:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
4. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
5. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
6. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо")
7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
8. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
9. Фелипе Наср, Бразилия ("Заубер");
10. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 367;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 355;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 246;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 197;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;
6. Кими Райкконен ("Феррари") - 178;
7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 97;
8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 66;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 53.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 722;
2. "Ред Булл" - 446;
3. "Феррари" - 375;
4. "Форс Индия" - 163;
5. "Уильямс" - 136;