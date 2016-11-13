Немецкий гонщик Росберг не смог сегодня стать новым чемпионом Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, который сегодня завершился в Сан-Паулу.

Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

В течение всей гонки шел дождь, что затруднило гонщикам пилотирование своих болидов. В частности, пилот "Хаас" Роман Грожан, который завершил квалификацию на 7-м месте, прекратил гонку еще на прогревочном круге, врезавшись в стену. Кроме того, большая авария случилась с болидом "Феррари" Кими Райкконена, из-за чего гонка была остановлена. Всего гонка останавливалась два раза и продлилась почти три часа.

Победа на Гран-при Мексики позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 12 очков. До конца сезона осталась одна гонка - 27 ноября в ОАЭ.

Результаты Гран-при Бразилии:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

4. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

5. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

6. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо")

7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

8. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

9. Фелипе Наср, Бразилия ("Заубер");

10. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 367;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 355;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 246;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 197;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;

6. Кими Райкконен ("Феррари") - 178;

7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 97;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 66;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 53.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 722;

2. "Ред Булл" - 446;

3. "Феррари" - 375;

4. "Форс Индия" - 163;

5. "Уильямс" - 136;