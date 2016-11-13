Сегодня немец Росберг может стать новым чемпионом Формулы-1

Сегодня в Сан-Паулу состоится Гран-при Бразилии в Формуле-1, во время которой может определиться новый чемпион гоночной серии.

Главным претендентом на титул является немец Нико Росберг из "Мерседес", а его единственным конкурентом остается партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. На данный момент в генеральной классификации пилотов у Росберга 349 очков, а у Хэмилтона - 330 очков.

Таким образом, победа на Гран-при Бразилии гарантирует Росбергу титул чемпиона мира. Кроме того, немец станет чемпионом при следующих раскладах:

- если Росберг финиширует вторым, а Хэмилтон - четвертым или ниже;

- если Росберг финиширует третьим, а Хэмилтон - шестым или ниже;

- если Росберг финиширует четвертым, а Хэмилтон - восьмым или ниже;

- если Росберг финиширует пятым, а Хэмилтон - девятым или ниже;

- если Росберг финиширует шестым, а Хэмилтон - десятым или ниже.

В ином случае судьба чемпионского титула будет решаться во время последней гонки сезона на Гран-при ОАЭ 27 ноября.

Напомним, по итогам 19 этапов сезона Нико Росберг выиграл девять, а Льюис Хэмилтон - восемь гонок. Шесть раз в сезоне Росберг и Хэмилтон занимали первые два места в гонках.

Гран-при Бразилии начнется сегодня в 18:00 по киевскому времени. Льюис Хэмилтон будет стартовать с первой позиции, а Росберг - со второй.