Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии

Завершилась квалификация этапа чемпионата мира по автоспорту в класссе "Формала-1" Гран-при Бразилии, где победу праздновал британец Льюис Хэмилтон, опередивший партнера по команде "Мерседес" немца Нико Росберга, сообщает Motorsport.

Хэмилтон лидировал по ходу всей квалификации. В первом сегменте Льюис опередил напарника, проехав круг на 0,3 секунды быстрее. Во втором Нико также уступил, но уже всего одну десятую. Столько же в итоге разделили их в финале.

В первой попытке Льюис первым разменял 1 минуту и 11 секунд. Росберг показал лучшее время на первом секторе, но по итогам всего круга уступил 0,162 секунды. Оба смогли улучшить уже после взмаха клетчатого флага. Нико вновь был быстрее на первом секторе, но не смог дотянуться до результата Хэмилтона.

Это одиннадцатый поул Льюиса в этом году и 60-й в карьере.

Кими Райкконен показал третье время, уступив времени поула 0,7 секунды. Следом в протоколе расположились Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. На машине немца перед началом квалификации возникли проблемы – предположительно, с гидравликой тормозов. Немец не смог покинуть пит-лейн вместе с другими пилотами в начале сессии, но Ferrari всё-таки успела выпустить его на трассу – механики закончили работать над машиной спустя пять минут после старта квалификации.

Десятку замкнули Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг, Серхио Перес и Фернандо Алонсо.

Гонка Гран-при Бразиии состоится в воскресенье, 13 ноября.