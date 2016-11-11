Формула-1:Хэмилтон показал лучшее время на первой сессии Гран При Бразили

Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой сессии Гран При Бразилии, менее чем на 0,1 секунды превзойдя результат Макса Ферстаппена, сообщает Motorsport.

Лидер турнирной таблицы чемпионата Нико Росберг остался третьим.

Хэмилтон и Ферстаппен оказались единственными, кто в ходе полуторачасовой сессии преодолел барьер в 1.12. Росберг на своем лучшем круге уступил результату партнёра по Mercedes четверть секунды. Почти вдвое большим оказалось отставание Даниэля Риккардо из Red Bull. Все четверо использовали в ходе сессии составы Medium и Soft.

Следом в протоколе расположились Валттери Боттас, Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Фелипе Масса. Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен замкнули десятку. Немец под конец сессии вылетел с трассы – его развернуло в повороте "Мергульо" на спуске перед началом третьего сектора и боком отбросило в асфальтовую зону вылета. Феттелю удалось самостоятельно вернуться в боксы.

Поз. Гонщик Команда Время Отставание Круги

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'11.895 32

2 Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1'11.991 0.096 29

3 Нико Росберг Mercedes 1'12.125 0.230 26

4 Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1'12.371 0.476 27

5 Валттери Боттас Williams/Mercedes 1'13.129 1.234 36

6 Серхио Перес Force India/Mercedes 1'13.289 1.394 31

7 Нико Хюлькенберг Force India/Mercedes 1'13.293 1.398 33

8 Фелипе Масса Williams/Mercedes 1'13.318 1.423 33

9 Себастьян Феттель Ferrari 1'13.567 1.672 24

10 Кими Райкконен Ferrari 1'13.569 1.674 26