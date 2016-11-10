Мексиканский гонщик Формулы-1 разорвал контракт со спонсором из-за шутки о Трампе

Мексиканский гонщик "Форс Индия" разорвал контракт со своим спонсором, производителем солнцезащитных очков Hawkers. Об этом 26-летний пилот написал на своей странице в Twitter.

Перед этим Twitter-аккаунт спонсора Переса предложил мексиканцам воспользоваться их очками, чтобы прикрыть слезы, когда будут строить стену на границе с США.

Шутка появилась через несколько часов после победы Дональда Трампа на выборах президента США. В своей предвыборной программе Трамп обещал построить стену на границу с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в США.

"Очень плохой комментарий. Сегодня же разрываю контракт с Hawkers. Никому не позволю шутить о моей стране", - заявил гонщик.

Напомним, Серхио Перес проводит свой лучший сезон в Формуле-1. За рулем скромной команды "Форс Индия" он два раза завершал гонки в тройке лучших и теперь имеет в активе 85 очков, занимая седьмое место в генеральной классификации. Выше него находятся лишь пилоты "Мерседес", "Ред Булл" и "Феррари".

Ранее Перес продлил контракт с "Форс Индия" на следующий сезон.