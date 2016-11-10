Формула-1. "Рено" полностью определилось с составом гонщиков на сезон-2017

Британский гонщик Джолион Палмер подписал новый контракт с командой "Рено" на выступления в Формуле-1 в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальной сайте французской "конюшни".

Ранее "Рено" подписало контракт с нынешним пилотом "Форс Индии" немцем Нико Хюлькенбергом.

Вторым пилотом команды мог стать датчанин Кевин Магнуссен, но по сообщениям СМИ, французы предложили ему контракт лишь на один год, что гонщику не подошло.

В результате, Магнуссен договорился о двухлетнем контакте с американской командой "Хаас".

Напомним, 25-летний Джолион Палмер дебютировал в Формуле-1 в этом году. Он провел 18 гонок, в которых набрал одно очко - за 10 место на Гран-при Малайзии.