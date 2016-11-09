Команда Формулы-1 "Хаас" договорилась о контракте с датчанином Магнуссеном

Американская команда Формулы-1 "Хаас" согласовала условия двухлетнего контракта с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, сообщает motorsport.com.

Магнуссен заменит в команде мексиканца Эстебана Гутьерреса и станет напарником француза Романа Грожана.

В нынешнем сезоне 24-летний Магнуссен выступает за команду "Рено". В генеральной классификации он идет на 16-й позиции, набрав 7 очков.

Ранее Магнуссен рассчитывал остаться в "Рено", но французская команда медлила с решением, а позже объявила, что первым пилотом "конюшни" в следующем сезоне станет немец Нико Хюлькенберг, который ныне является гонщиком "Форс Индии".

В результате, датчанин не стал дожидаться окончательно решения "Рено", которое должно было быть еще в октябре, и решился на переход в "Хаас".

Добавим, что "Хаас" находится на седьмом месте в Кубке конструкторов с 29 очками в активе. При этом, 22 очка американская команда набрала в течение первых четырех гонок сезона.