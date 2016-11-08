У Росберга и Хэмилтона равная ситуация с моторами - техдиректор команды

У лидеров нынешнего сезона чемпионата мира Формулы-1 немецкого пилота Нико Росберга и его коллеги из Великобритании Льюиса Хэмилтона абсолютно одинаковая ситуация с моторами, сообщает Motorsport со ссылкой на технического директора команды Падди Лоу.

Технический директор Mercedes рассказал, что у обоих пилотов команды за две гонки до конца сезона остается одинаковый ресурс силовых установок.

По словам Падди Лоу, ни один из двух претендентов на чемпионское звание – Нико Росберг и отстающий от него на 19 очков Льюис Хэмилтон – не будет иметь преимущества с точки зрения возможностей мотора в двух решающих Гран При сезона.

Британец отметил, что оставшиеся элементы на машинах обоих претендентов имеют практически равный ресурс.

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«Ситуацию можно назвать сбалансированной, – объяснил Лоу в интервью Motorsport.com. – При том ни для одного, ни для другого она не является идеальной. Но главное, нет факторов, которые могут создать преимущество для одного из них. Как и всегда, мы приложим максимум усилий, чтобы получить две хороших машины с двумя хорошими силовыми установками, которые выдержат до самого конца сезона. В Мексике мы добились очередного двойного финиша, что было очень здорово».

Также Лоу добавил, что пока невозможно судить, сумеют ли соперники из Red Bull или Ferrari угнаться за Mercedes в Сан-Паулу.

«Я уже привык к тому, что никогда не делаю прогнозов, – объяснил он. – В нашем деле такое множество различных обстоятельств! Уик-энд в Мехико отлично иллюстрирует это – после каждой следующей сессии получалось так, что фаворит менялся. Это просто следствие того, как точно люди настроят машину и резину под конкретные условия на трассе именно в этот момент. Для нас шины остаются очень чувствительными к большому числу параметров. Вспомните, как расстроены были в Ferrari после квалификации. Их машина вовсе не была плохой, мы все увидели это в гонке, но просто в субботу они сделали что-то самую малость не так».

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон выиграл предыдущий этап чемпионата мира "Формула-1" и продолжает борьбу с Росбергом в общаем зачете ЧМ.