Формула-1: "Уильямс" заявил в состав на сезон-2017 новичка Ф-1 Лэнса Стролла

Руководство команды Формулы-1 "Уильямс" объявило о продлении соглашения с Валттери Боттасом и подписании контракта с молодым пилотом Лэнсом Строллом, сообщает Motorsport.

Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс подчеркнула, что решение о составе было принято "Уильямс" уже давно.

"Мы долго шли к этому дню, – отметила Уильямс. – Нам приходилось откладывать объявление состава, потому что пилоты выступали в гонках. Но решение было принято уже давно. Валттери будет с нами уже восьмой год. Он проделал с командой фантастическую работу и хочет двигаться вперёд в следующем сезоне".

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"Лэнс заслужил своё место в Ф1 в следующем году. Наша команда известна тем, что привлекает новые таланты. Только в этом году Лэнс выиграл 14 гонок – почти половину из тех, в которых участвовал. Он по-настоящему заслужил это место и мы видим, что он может сделать для Williams. Нам важно иметь стабильность с одним из наших пилотов. Фелипе Масса проделал замечательную работу. Это было его решение – завершить карьеру по окончании сезона. Как только мы поняли, что нам нужен второй гонщик – Лэнс был очевидным выбором. Мы проделали много незаметной работы для того, чтобы он лучше подготовился к дебюту в Ф1", - отметила Уильямс.

27-летний Боттас находится в системе Williams с 2010 года, став призовым пилотом начиная с сезона-2013. 18-летний Стролл в этом году выступал в Формуле 3.