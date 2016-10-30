Формула-1. Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики и продолжает борьбу за чемпионство

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики, который сегодня завершился в столице страны, Мехико.

Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Победа на Гран-при Мексики позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 19 очков. До конца сезона остались две гонки - 13 ноября в Бразилии и 27 ноября - в ОАЭ.

Результаты Гран-при Мексики:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

8. Валттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");

9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");

10. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 349;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 330;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 237;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 189;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 180;

6. Кими Райкконен ("Феррари") - 178;

7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 85;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 60;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 679;

2. "Ред Булл" - 425;

3. "Феррари" - 367;

4. "Форс Индия" - 145;

5. "Уильямс" - 136;