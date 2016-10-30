Формула-1. Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики и продолжает борьбу за чемпионство
За два этапа до конца чемпионата Нико Росберг продолжает уверенно лидировать.
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики, который сегодня завершился в столице страны, Мехико.
Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Победа на Гран-при Мексики позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 19 очков. До конца сезона остались две гонки - 13 ноября в Бразилии и 27 ноября - в ОАЭ.
Результаты Гран-при Мексики:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
8. Валттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");
9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");
10. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 349;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 330;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 237;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 189;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 180;
6. Кими Райкконен ("Феррари") - 178;
7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 85;
8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 85;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 60;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 679;
2. "Ред Булл" - 425;
3. "Феррари" - 367;
4. "Форс Индия" - 145;
5. "Уильямс" - 136;