Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1

В Мехико заверилась квалификация Гран-при Мексики чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1, где лучший результат показал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон свой быстрейший круг проехал за 1 минуту 18.704 секунды.

Британский пилот обогнал своего основного соперника в нынешнем сезоне лидера общего зачета и партнера по "Мерседес" немца Нико Росберга на 0.254 секунды.

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Второй ряд стартового поля займут пилоты "Ред Булл" - Макс Ферстаппен (0,350 сек. отставания) и Даниэль Риккардо (0,429). Пятерку сильнейших замкнул Нико Хюлькенберг из "Форс Индиа", а пилоты "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель заняли, соответственно, 6-7 места.

Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 30 октября.