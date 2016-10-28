Мне придется стать лучше чем когда-либо - Хэмилтон про борьбу за титул чемпиона Формулы-1

Прекрасно понимая, что для победы в чемпионате ему придется выигрывать на каждом из оставшихся до конца сезона трех этапов, Хэмилтон тем не менее настаивает, что накануне мексиканского Гран При не испытывает чрезмерного напряжения, сообщает Motorsport.

«К Гран При Мексики я подхожу с тем же настроем, что и к любой другой гонке, – сказал Льюис. – Быть может, даже чуть более расслабленно, чем обычно – так как признал, что есть вещи вне моего контроля, повлиять на которые я не в силах. Управлять сейчас я могу только автомобилем. Таким образом, сейчас я сосредоточен и направляю на это всю свою энергию – потому могу надеяться, что сумею показать тот же результат, как и неделей ранее. Если не получится – что ж, переживу", - отметил пилот.

Читайте такжеБосс Формулы-1 будет не в восторге, если Росберг станет чемпионом

"Не думаю, что буду рисковать больше обычного. Конечно, я относительно рисковый гонщик, но не считаю, что больше остальных. Я определенно буду держать ухо востро – впрочем, как и всегда. Понятно, что я буду бороться за победу, иначе и быть не может. Покуда бьется мое сердце, я буду стараться выиграть. Даже если мои шансы составляют всего 1% – я буду бороться", - добавил Хэмилтон.

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон стал победителем Гран-при США, слгегка сократив отрыв от лидирующего в общем зачете чемпионата партнера по команде Нико Росберга, но по-прежнему идет на 2-м месте.