Формула-1. Гонщик "Заубер" Эрикссон хотел бы перейти в "Форс Индию"

Гонщик команды "Заубер" Маркус Эрикссон хотел бы в следующем сезоне выступать за "Форс Индию", сообщает autosport.com.

Ранее 26-летний швед заявлял о желании остаться в "Заубер", но после того, как в "Форс Индии" освободилось одно из мест гонщиков на следующий сезон.

Читайте такжеПилот Формулы-1 Хюлькенберг покинет команду Force India по окончании нынешнего сезона"Появилась возможность перейти в "Форс Индия", и это хороший вариант. Я по-прежнему думаю, что скорей всего останусь в "Заубер", но хочу выступать за лучшую из возможных команд, а "Форс Индия" сейчас довольно сильна. Это отличный болид для борьбы в средине пелотона, а это именно то, что мне необходимо в следующем году", - заявил Эрикссон.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что пилот "Форс Индия" Нико Хюлькенберг переходит в "Рено". Таким образом, на следующий сезон индийская команда пока имеет только одного гонщика - мексиканца Серхио Переса.

В течение сезона "Форс Индия" набрала 138 очков, занимая четвертое место в Кубке конструкторов. "Заубер" - единственная команда Формулы-1, которая не набирала очков в нынешнем сезоне.