Босс Формулы-1 будет не в восторге, если Росберг станет чемпионом

Босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что возможная победа гонщика команды "Мерседес" Нико Росберга не принесет пользы гоночной серии. Об этом он заявил в интервью grandprix247.com.

"Если Нико выиграет титул, для него это будет здорово, как и для "Мерседес", но спорту это не поможет, потому что писать про Нико нечего. Даже в Германии не поможет. Нужен такой человек, как Льюис [Хэмилтон]", — считает Экклстоун.

Позже 85-летний функционер объяснил, что поддерживает конкурента Росберга, поскольку британец является замечательным послом Формулы-1 во всем мире.

Читайте такжеБританский гонщик "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при США"Росберг будет заслуженным чемпионом, потому что хорошо поработал и набрал больше очков. Но посмотрите на то, что Льюис делает для Формулы-1 за пределами трассы. Он выступает на шоу, появляется на красных дорожках, он несет бренд Формулы-1 в мир. Для Формулы-1 и для меня, как промоутера, нет никого лучше его", - подчеркнул Экклстоун.

Напомним, за три гонки до конца сезона Росберг опережает Хэмилтона в чемпионате на 26 очков. Если немецкий гонщик выиграет Гран-при Мексики в следующее воскресенье, а Хэмилтон финиширует на 10-й позиции или ниже, то Росберг досрочно станет чемпионом Формулы-1.