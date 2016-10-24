Британский гонщик "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при США

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при США, который сегодня завершился в городе Остин, штат Техас.

Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял австралиец Даниэль Риккардо из "Ред Булл".

Отметим, что Кими Райкконен из "Феррари" и Макс Ферстаппен из "Ред Булл" также претендовали на место в тройке лучших, но из-за различных поломок болидов досрочно сошли с дистанции.

Победа на Гран-при США позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 26 очков. До конца сезона осталось три гонки - в Мексике, Бразилии и ОАЭ.

Результаты Гран-при США:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

3. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

5. Фернандо Алонсо ("Макларен");

6. Карлос Сайнс ("Торо Россо");

7. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");

8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

9. Дженсон Баттон ("Макларен")

10. Ромен Грожан ("Хаас")

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 331;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 305;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 227;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 177;

5. Кими Райкконен ("Феррари") - 170;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;

7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 84;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 81;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 54;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 636;

2. "Ред Булл" - 398;

3. "Феррари" - 345;

4. "Форс Индия" - 138;

5. "Уильямс" - 126;