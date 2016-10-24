Британский гонщик "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при США
Разрыв между Хэмилтоном и Нико Росбергом в генеральной классификации сократился до 26 очков.
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при США, который сегодня завершился в городе Остин, штат Техас.
Вчера Хэмилтон стал победителем квалификации, а сегодня, сохранив лидерство со старта, не отдал его соперникам. Партнер британца по "Мерседес" и лидер чемпионата немец Нико Росберг приехал к финишу вторым. Третье место на подиуме занял австралиец Даниэль Риккардо из "Ред Булл".
Отметим, что Кими Райкконен из "Феррари" и Макс Ферстаппен из "Ред Булл" также претендовали на место в тройке лучших, но из-за различных поломок болидов досрочно сошли с дистанции.
Победа на Гран-при США позволила Хэмилтону сократить отставание от Росберга в чемпионате до 26 очков. До конца сезона осталось три гонки - в Мексике, Бразилии и ОАЭ.
Результаты Гран-при США:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
3. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
5. Фернандо Алонсо ("Макларен");
6. Карлос Сайнс ("Торо Россо");
7. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");
8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
9. Дженсон Баттон ("Макларен")
10. Ромен Грожан ("Хаас")
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 331;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 305;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 227;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 177;
5. Кими Райкконен ("Феррари") - 170;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;
7. Серхио Перес ("Форс Индия") - 84;
8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 81;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 54;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 636;
2. "Ред Булл" - 398;
3. "Феррари" - 345;
4. "Форс Индия" - 138;
5. "Уильямс" - 126;