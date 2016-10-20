Трехкратный чемпион Формулы-1 станет героем знаменитой игры Call of Duty

Трехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон станет звездой следующей части популярной игры Call of Duty, которая появится в продаже 4 ноября. Об этом сообщает motorsport.com.

Уточняется, что британский гонщик появится в шести сценах игры, которая будет называться Infinite Warfare.

Читайте также"Болван в "Мерседес": британские СМИ раскритиковали Хэмилтона после Гран-при ЯпонииПо словам 31-летнего гонщика, для него участие в игре - это большая честь. "Я вырос вместе с игрой "Супер Марио", графика которой уже устарела. Это безумие видеть, как далеко это продвинулись [компьютерные игры] - все реализавано просто здорово", - сказал гонщик.

Напомним, Льюис Хэмилтон становился чемпионом Формулы-1 в 2008, 2014 и 2015 году. В нынешнем сезоне британец идет на втором месте в чемпионате, уступая лидерство своему партнеру по команде "Мерседес" Нико Росбергу.