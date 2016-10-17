Формула-1. "Хаас" определился с одним из пилотов на следующий сезон

Команда Формулы-1 "Хаас" может сохранить двух своих нынешних гонщиков на следующий сезон, сообщает motorsport.com.

По словам босса команды Жене Хааса, француз Ромен Грожан останется пилотом американской "конюшни" и в 2017 году. При этом Эстебану Гутьерресу нужно подождать окончательно решения.

"На данный момент мы довольны нашими пилотами. Да, мы окончательно не говорили Эстебану, останется он или нет с нами в следующем году. Но это не означает, что он уйдет от нас", - сказал владелец команды.

Издание отмечает, что контракт Гутьерреса может зависеть от его спонсоров в ФОрмуле-1. Кроме того, директор "Хаас" Гюнтер Штайнер хотел бы видеть рядом с Грожаном скорее опытного пилота, чем молодого мексиканца.