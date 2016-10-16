Испанский гонщик Маркес досрочно стал чемпионом мира в классе Moto GP

Испанский гонщик команды Repsol Honda Марк Маркес третий раз в своей карьере стал чемпионом самой престижной серии гонок на мотоциклах в мире Moto GP.

Титул ему принесла победа на Гран-при Японии, который завершился сегодня утром. Преследователи Маркеса в чемпионате Валентино Росси и Хорхе Лоренсо из Yamaha в течение гонки сошли с дистанции.

Также места на подиуме заняли итальянец Андреа Довициозо из Ducati и испанец Маверик Виньялес из Suzuki.

Ранее 23-летний Маркес побеждал еще в четырех гонках сезона и в сумме набрал 273 очка. За три этапа до финиша сезона он стал недосягаемым для Росси, в активе которого 196 баллов.

Отметим, что Маркес становился чемпионом Moto GP в 2013 и 2014 году. В 2015 году он стал третьим по итогам чемпионата, уступив титул Хорхе Лоренсо.

Генеральная классификация:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 273;

2. Валентино Росси (Yamaha) - 196;

3. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 182;

4. Маверик Виньялес (Suzuki) - 165;

5. Дани Педроса (Repsol Honda) - 155;

6. Андреа Довициозо, Италия (Ducati) - 124;

7. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) - 116;

8. Поль Эспаргаро (Tech3 Yamaha) - 106;

9. Андреа Яннноне (Ducati) - 96;

10. Эктор Барбера (Avintia Racing) - 84.