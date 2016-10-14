Пилот Формулы-1 Хюлькенберг покинет команду Force India по окончании нынешнего сезона

Руководство команді Формулі-1 Force India сделало заявление, подтверждающее уход немецкого пилота Нико Хюлькенберга, сообщает Motorsport.

В заявлении сказано: "Все в Sahara Fore India желают Нико всего наилучшего, поскольку он решил пойти другим путем в Формуле 1. Проведя с нами пять лет, Нико стал нашим большим другом и способствовал многим успехам команды. Он выдающийся гонщик, и заработал для коллектива больше очков, чем кто-либо другой. Разумеется, нам будет его не хватать, но мы уважаем его решение пойти навстречу новым возможностям, и было бы неправильно стоять у него на пути".

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Ранее сообщалось о том, что Нико Хюлькенберг и Renault договорились о контракте на следующий год. У немца уже было оформлено соглашение на этот сезон с Force India, однако он решил его разорвать и перейти в заводскую команду.

В Renault пока официально не сообщали о переходе пилота в команду.