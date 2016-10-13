Экс-пилот "Формулы-1" Уэббер закончит карьеру по итогам сезона-2016

Победитель девяти Гран При Формулы 1 Марк Уэббер, отметивший в этом году своё 40-летие, завершит карьеру по итогам сезона, сообщает Motorsport.

По окончании карьеры чемпион мира WEC станет "специальным представителем" Porsche,продолжающей свою программу в классе LMP1.

В 2015-м Уэббер вместе с Тимо Бернхардом и Брендоном Хартли стал сильнейшим в марафонском первенстве. Всего этот экипаж к настоящему моменту выиграл семь гонок. В прошлогоднем марафоне "24 часа Ле-Мана" Марк сотоварищи заняли второе место. Таким образом, гонка "6 часов Бахрейна", намеченная на ноябрь, станет последней в карьере пилота.

Австралиец в 2001 году завоевал звание вице-чемпиона в Формуле 3000, после чего стал пилотом Minardi в Ф1 и первую же гонку завершил на пятой позиции. Проведя в общей сложности 12 сезонов за Minardi, Jaguar, Williams и Red Bull, Уэббер больше всего запомнился именно как пилот последней команды "Красного быка".

Соперничая с молодым напарником Себастьяном Феттелем, он приехал лидером общего зачета на финальную гонку сезона-2010, однако проиграл спор за титул, оставшись лишь бронзовым призером. Это же достижение Марк повторил в 2011 и 2013 годах, причем Феттель всякий раз завоевывал титул.

Покинув Ф1 в конце 2013-го, Уэббер перешел в WEC, где уже на второй год переиграл за рулем Porsche всех соперников.

«Я сотрудничаю с брендом, которому принадлежит моя душа, – сказал Уэббер. – Porsche – бренд, который я всегда любил больше всего. Он идеально мне подходит. Я буду скучать по скорости, прижимной силе и соревновательному духу. Но я хочу уйти с высоко поднятой головой. И с нетерпением ожидаю возможности приступить к выполнению своих новых заданий».

В нынешнем розыгрыше WEC экипаж Марка выиграл три последние гонки и занимает четвертое место в генеральной классификации.

"В Бахрейне, где я в последний раз выйду на старт, меня ожидают странные ощущения. Сейчас я намереваюсь сполна насладиться каждой минутой, проведённой за рулём в оставшихся гонках», - подытожил спортсмен.