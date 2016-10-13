Команда Формулы-1 "Мерседес" за год принесла в бюджет Великобритании 130 миллионов фунтов

В 2016-м году команда Формулы-1 "Мерседес" принесла 130 миллионов фунтов в бюджет Великобритании, сообщает Sport Arena, ссылаясь на City A.M.

Базу "Мерседес" в Нортхэмптоншире называют "долиной автоспорта" во многом из-за того, что там обосновался немецкий коллектив. В этом месте инженеры "Мерседеса" выполняют разработку двигателя V6, который используют несколько команд Формулы-1.

Взамен "Мерседес" ежегодно выплачивает определенную сумму в бюджет Великобритании. В 2016-м году немцы перечислят в пользу объединенного Королевства 130 миллионов фунтов. В то же время, базы восьми из десяти остальных команд Формулы-1 находятся в США.

Читайте такжеФормула-1. Росберг выиграл Гран-при Японии, "Мерседес" - Кубок конструкторовСтоит отметить, что на заводе "Мерседес" в Нортхэптоншире трудится около 550 работников, многие из которых британцы. Всего же в "долине автоспорта" работает около 1500 британцев, что также является хорошим знаком для Великобритании.

Напомним, за "Мерседес" выступает британский гонщик Льюис Хэмилтон, который становился чемпионом Формулы-1 предыдущие два сезона.

После прошедшего на минувших выходных Гран-при Японии "Мерседес" гарантировал себе победу в Кубке конструкторов, которая стала для команды третьей подряд с 2014 года.