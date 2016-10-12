На гонке Формулы-1 в Мексике ожидают 120 тысяч болельщиков

Организаторы Гран-при Мексики в Формуле-1 ожидают, что гонку посетят 120 тысяч болельщиков. Об этом сообщает motorsport.com.

"В прошлом году у нас на трибунах было 110 тысяч человек. Сейчас мы увеличили количество мест на 10%, учитывая новые трибуны, которые мы возвели.

Если бы мы были в таком же виде, как год назад, к этому моменту все было бы распродано. А сейчас мы готовы принять почти 120 тысяч человек", — заявил Родриго Санчес, директор по маркетингу трассы.

"Почти 95% уже продано, потому я уверен, что у нас будет аншлаг", - добавил он.

Напомним, Гран-при Мексики состоится 28-30 октября на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.