На гонке Формулы-1 в Мексике ожидают 120 тысяч болельщиков
13:18, 12 октября 2016Мотор
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Организаторы уверены, что время гонки на трибунах будет аншлаг.
На Гран-при Мексики ожидают аншлаг / motorsport.com
Организаторы Гран-при Мексики в Формуле-1 ожидают, что гонку посетят 120 тысяч болельщиков. Об этом сообщает motorsport.com.
"В прошлом году у нас на трибунах было 110 тысяч человек. Сейчас мы увеличили количество мест на 10%, учитывая новые трибуны, которые мы возвели.
Если бы мы были в таком же виде, как год назад, к этому моменту все было бы распродано. А сейчас мы готовы принять почти 120 тысяч человек", — заявил Родриго Санчес, директор по маркетингу трассы.
"Почти 95% уже продано, потому я уверен, что у нас будет аншлаг", - добавил он.
Напомним, Гран-при Мексики состоится 28-30 октября на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.
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