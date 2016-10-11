Формула-1. "Ред Булл" не отпустил своего гонщика Сайнса в "Рено"

Австрийская команда "Ред Булл" заблокировала переход испанского пилота Карлоса Сайнса из своей дочерней команды "Торо Россо" в "Рено". Об этом сообщает grandprix.com, ссылаясь на слова отца гонщика.

По словам Карлоса Сайнса-старшего, который в прошлом дважды становился чемпионом мира в классе ралли, его сын был готов выступать за "Рено" с 2017 года.

"Он был очень близко к уходу из "Торо Россо", потому что получил очень интересное предложение, речь шла о трехлетнем контракте. Но в "Ред Булл" не позволили ему уйти, они хотели оставить его еще на год", - сказал Сайнс-старший в интервью испанского радио Onda Cero.

"Следующий сезон обещает быть хорошим для "Ред Булл", поэтому они хотят иметь кого-то в запасе, если что-то пойдет не так. И этим кем-то они видят Карлоса. Так что с одной стороны, это хорошо, а с другой - не очень", - продолжил отец 22-летнего гонщика Формулы-1.

Читайте такжеФормула-1. Россиянин Квят хочет остаться в "Торо Россо" на следующий сезонПри этом Сайнс подчеркнул, что следующий сезон станет последним для его сына в составе "Торо Россо", но сомневается, что Карлосу-младшему удастся перейти в "Ред Булл", где два молодых пилота Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен уже имеют длительные контракты.

Напомним, в нынешнем сезоне Карлос Сайнс, выступая за "Торо Россо", набрал 30 очков и занимает 12-е место в генеральной классификации пилотов Формулы-1.