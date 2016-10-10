На гонке в Сан-Марино автомобиль влетел в толпу зрителей: один погибший, десятки пострадавших

Пилот Renault Clio Maxi Энрико Боназо не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина вылетела с трассы на полной скорости и врезалась в болельщиков, сообщает iSport.ua.

Инцидент случился на спецучастке San Marino 1, а его причины в данный момент остаются неизвестными.

В зоне вылета за трассой были установлены специальные тюки спрессованного сена, однако автомобиль двигался так быстро, что снес их вместе со стоящими рядом зрителями.

В результате аварии пострадали около десятка человек. Некоторым из них удалось оказать помощь на месте, другие были вынуждены проехать в госпиталь, а одни человек погиб прямо на месте происшествия.

Из-за случившегося инцидента организаторы гонки отменили оставшиеся участки и церемонию награждения.