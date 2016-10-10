"Болван в "Мерседес": британские СМИ раскритиковали Хэмилтона после Гран-при Японии

Британские СМИ раскритиковали своего гонщика команды Формулы-1 "Мерседес" Льюиса Хэмилтона после его выступления на Гран-при Японии, сообщает Sky Sports.

В частности, The Times припомнила Хэмилтону его поведение на пресс-конференции перед Гран-при, когда британец развлекался со своим смартфоном. "Его чрезмерная реакция обнажила нежное эго и хрупкое психическое состояние", - написал журналист издания.

"В то время, как Хэмилтон надел "оловянную шляпу", объявив войну всей прессе, Росберг, как и прежде, держит себя в руках. Он опустил голову вниз, сосредоточился на своей мантре, и это работает", - пишет газета.

Вместе с тем, по мнению The Telegraph, в "Мерседес" опасаются, что "их первый пилот поплыл в наиболее критический момент своей карьеры", и что Хэмилтон треснул под давлением со стороны напарника. "Хэмилтон нажал кнопку самоуничтожения", — утверждают в The Telegraph.

Кроме того, The Daily Mail сообщил, что "Льюису необходимо чудо в борьбе за титул", в The Guardian вышел материал, главной темой которого стало поведение Льюиса на пресс-конференции.

The Sunday Mirror вышла с заголовком "Болван в Мерседес".

Напомним, вчера на Гран-при Японии Хэмилтон провалил старт гонки, откатившись на восьмое место, но в результате смог финишировать в тройке лучших. Тем не менее, конкурент британца за победу в чемпионате Нико Росберг выиграл гонку и увеличил отрыв в генеральной классификации до 33 очков.

До конца сезона Формулы-1 осталось провести четыре Гран-при. Ближайшее из них состоится в США 23 октября.