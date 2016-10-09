Формула-1. Росберг выиграл Гран-при Японии, "Мерседес" - Кубок конструкторов
За четыре гонки до конца сезона разрыв между Росбергом и Хэмилтоном составляет 33 очка.
Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии и укрепил свое лидерство в генеральной классификации пилотов Формулы-1.
Росберг стартовал с первой позиции и до конца гонки никому ее не уступил.
Второе место на подиуме занял голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Третим к финишу пришел британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон - который провалился на старте, опустившись на восьмое место, но до конца Гран-при отыграл пять позиций.
Таким образом, теперь Нико Росберг опередает Льюиса Хэмилтона в генеральной классификации сразу на 33 очка. До конца сезона осталось провести четыре гонки, ближайшая из которых состоится в США 23 октября.
Кроме того, победа Росберга и третье место Хэмилтона в сегодняшнем Гран-при позволили "Мерседес" досрочно выиграть Кубок конструкторов, который стал для немецкой конюшни третьим подряд.
Результаты Гран-при Японии:
1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
2. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
3. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари")
5. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
6. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
7. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
8. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс")
10. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс")
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 313;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 280;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 212;
4. Кими Райкконен ("Феррари") - 170;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;
6. Себастьян Феттель ("Феррари") - 165;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 81;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 80;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 54;
10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 43.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 593;
2. "Ред Булл" - 383;
3. "Феррари" - 333;
5. "Форс Индия" - 134;
4. "Уильямс" - 120;