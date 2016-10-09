Формула-1. Росберг выиграл Гран-при Японии, "Мерседес" - Кубок конструкторов

Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии и укрепил свое лидерство в генеральной классификации пилотов Формулы-1.

Росберг стартовал с первой позиции и до конца гонки никому ее не уступил.

Второе место на подиуме занял голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Третим к финишу пришел британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон - который провалился на старте, опустившись на восьмое место, но до конца Гран-при отыграл пять позиций.

Таким образом, теперь Нико Росберг опередает Льюиса Хэмилтона в генеральной классификации сразу на 33 очка. До конца сезона осталось провести четыре гонки, ближайшая из которых состоится в США 23 октября.

Кроме того, победа Росберга и третье место Хэмилтона в сегодняшнем Гран-при позволили "Мерседес" досрочно выиграть Кубок конструкторов, который стал для немецкой конюшни третьим подряд.

Результаты Гран-при Японии:

1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

2. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

3. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари")

5. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

6. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

7. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

8. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс")

10. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс")

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 313;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 280;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 212;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 170;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;

6. Себастьян Феттель ("Феррари") - 165;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 81;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 80;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 54;

10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 43.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 593;

2. "Ред Булл" - 383;

3. "Феррари" - 333;

5. "Форс Индия" - 134;

4. "Уильямс" - 120;