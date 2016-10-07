Хэмилтон и Росберг впервые протестируют новые шины Pirelli на следующей неделе

На следующей неделе основные пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико Росберг впервые опробуют прототип резины будущего года, сообщает Motorsport.com.

Pirelii продолжает работу по подготовке новых шин, которые будут использоваться в сезоне-2017. Очередная серия испытаний с использованием машин-"мулов" состоится на неделе после Гран При Японии.

Mercedes проведёт тесты в Барселоне 12 и 13 октября, а Red Bull – в Абу-Даби 14–16 октября.

В Pirelli хотят, чтобы резину тестировали опытные пилоты, которые могут обеспечить шинам качественную нагрузку. Несмотря на это, до сих пор на тестах Mercedes работал один только Паскаль Верляйн.

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Однако в предстоящих испытаниях в Барселоне участие примет как Льюис Хэмилтон, так и Нико Росберг. В команде подтвердили, что британец сядет за руль в среду, а немецкий гонщик сменит его в четверг.

В Red Bull ещё не сообщали, кто сядет за руль на тестах на следующей неделе. В предыдущий раз в испытаниях участие принимал Себастьен Буэми.

После этих тестов запланированы испытания с участием Ferrari, которые в середине ноября пройдут в Абу-Даби. А 29 ноября там же, на трассе Яс-Марина, все три команды опробуют широкие слики в окончательной спецификации.