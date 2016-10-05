В "Мерседес" не могут определить причины отказа мотора в машине Хэмилтона на Гран-при Малайзии

В команде Формулы-1 "Мерседес" до сих пор так и не выяснили, почему во время Гран При Малайзии загорелся двигатель на машине лидера гонки, сообщает Motorsport.

Отказ мотора не позволил Льюису Хэмилтону одержать на Сепанге победу, которая могла бы вывести его в лидеры сезона. Вместо этого британец теперь уступает уже 23 очка своему напарнику Нико Росбергу, а его последняя победа до сих пор приходится на июль.

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По словам технического директора Падди Лоу, в команде продолжают выяснять, что же пошло не так. «Было сложно принять произошедшее в Малайзии, мы серьезно подвели Льюиса, – сказал Лоу. – Команда продолжает расследовать проблемы с его мотором и делает все возможное, чтобы, во-первых, понять причины случившегося, а во-вторых – не допустить их повторения в оставшихся гонках сезона. На сегодняшний день, несмотря на отказ двигателя, у Льюиса равное с Нико Росбергом количество силовых агрегатов для следующих пяти гонок, включая те компоненты, которые можно свободно установить для проведения тренировок. Будем надеяться, что больше ничего не помешает его выступлениям».

Руководитель команды Тото Вольф добавил: «Нет никакого рационального объяснения или закономерности у поломок на машине Хэмилтона в этом году. Если бы они были, то мы бы с этим разобрались. Мы обсудили это с ним, и он понимает, что мы разделяем его переживания».

Как сообщал УНИАН, победу в Гран-при Малайзии одержал австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо. Лидер генеральной классификации немец Нико Росберг финишировал третьим, но все равно укрепил свое лидерство, увеличив отрыв от Хэмилтона до 23 очков.