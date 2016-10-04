Действующий чемпион "Формулы-1" Хэмилтон назвал свой проблемный сезон "испытанием духа"

Действующий чемпион мира Формулы-1 британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон убежден, что очередные неприятности, свалившиеся на него в текущем сезоне, являются испытанием его воли и характера, посланным свыше, и допустил, что всё-таки может упустить титул, сообщает Motorsport.

В минувший уик-энд Хэмилтон уверенно возглавлял гонку Гран При Малайзии, победа в которой обеспечила бы ему возвращение лидерства в личном зачете чемпионата. Однако отказ двигателя лишил британца такой возможности.

Заявив сразу после гонки о том, что в привычный ему рабочий процесс вмешались некие "высшие силы", Хэмилтон добавил: обстоятельства буквально подталкивают его работать еще упорнее, чтобы справиться с навалившимися на него неприятностями.

«Весь сезон меня сопровождают постоянные проблемы, и я, признаться, чувствую, что это какое-то испытание моей воли, – объяснил он. – Это испытание моего духа, этакая проверка: что я за человек, смогу ли я вернуться и продолжать бороться? Не так важно, как ты упал – важно, как ты поднялся. И это касается не только меня, но и моих ребят из команды. Я видел слезы в глазах своих механиков и знаю, что все мы испытываем одну боль. Важно, как мы перестроимся – и ни в коем случае нельзя забывать о том, что уже было сделано. И хотя в краткосрочной перспективе ситуация выглядит не лучшим образом, в ней есть и свои положительные моменты, а впереди еще пять гонок. Не знаю, справятся ли с оставшимися этапами два доступных мне двигателя. Я могу только надеяться на это, и если я буду ехать так же как в прошлые выходные, возможно всё».

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Хэмилтон добавил, что текущая ситуация живо напомнило ему о спаде, через который ему довелось пройти после Гран При Испании, где он столкнулся Нико Росбергом. Тогда британцу пришлось ликвидировать отставание от напарника по Mercedes в 43 очка.

«У нас были проблемы в первой половине сезона, – сказал он. – В таких случаях всегда кажется, что цель ускользает, и поделать с этим ничего нельзя. Затем последовал всплеск хороших результатов и ряд более тяжелых гонок. Так что это очень похоже на то, что я испытал тогда в Барселоне. Я не знаю, что произойдет в оставшихся пяти гонках. Мне остается лишь делать то же самое, что и в прошедший уик-энд: действовать как можно более сосредоточенно, демонстрировать прежнюю скорость и уповать на то, что Господь тоже справится. Я еще не утратил веру в Бога, и это очень мощная вещь».

Объяснив после гонки, что его ремарка относительно "кого-то", не желающего, чтобы он выиграл чемпионат, относилась к "высшим силам", Хэмилтон подчеркнул, что готов принять поражение, если упомянутые силы не сменят гнев на милость.

«Если уж высшие силы не желают, чтобы я стал чемпионом при всех моих усилиях – я приму это, – сказал Льюис. – Насколько мне известно, я выложился полностью и сделал всё, что мог. Все мы сделали всё, что могли».

Как сообщал УНИАН, победу в Гран-при Малайзии одержал австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо. Лидер генеральной классификакации немец Нико Росберг финишировал третьим, но все равно укрепил свое лидерств, увеличив отрыв от Хэмилтона до 23 очков.