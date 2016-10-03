Формула-1. "Форс Индия" договорилась о новом контракте с Пересом

Мексиканский гонщик Серхио Перес проведет следующий сезон в команде "Форс Индия", где он выступает с 2014 года. О новом соглашении с командой объявил сам пилот, сообщает f1news.ru.

"Я счастлив подтвердить, что в 2017 году буду выступать в "Форс Индия". Команде и моим спонсорам удалось прийти к соглашению, мне комфортно в этом коллективе, я с оптимизмом смотрю в будущее.

Читайте такжеФормула-1: "Форс-Индия" желает сохранить своих пилотов на следующий годЗа последние два года команда заметно прибавила – и вместе у нас есть потенциал добиться большего. В команде хорошо знают меня, для них важна стабильность – особенно на фоне предстоящих перемен в регламенте", - заявил 26-летний гонщик.

Напомним, Серхио Перес дважды в нынешнем сезоне приводил свой болид к месту на подиуме, что является успехом для "Форс Индии". В личном зачете мексиканец занимает восьмое место, уступая лишь пилотам "Мерседес", "Ред Булл", "Феррари", а также Вальтери Боттасу из "Уильямс".