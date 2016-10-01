Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Малайзии

На автодроме Сепанг в пригороде Куала-Лумпура завершилась квалификация этапа Гран-при Малайзии чемпионата мира по автоспорту в классе гонок Формула-1, где победу одержал британский пилот немецкой команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 32.850 секунды.

Британец опередил лидера чемпионата и партнера по команде "Мерседес" немца Нико Росберга на 0,414 секунды.

На второй стартовой решетке расположились пилоты "Ред Булл" голландцец Мас Ферстаппен (0,570 отставания) и австралиец Даниэль Рикардо (0,617).

5-6 места и третью решетку заняли пилоты "Феррари" Себастьян Феттель (0,734) и Кими Райкконен (0,782).

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Малайзии состоится 2 октября.