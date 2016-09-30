Лидер Формулы-1 Росберг: "На трассе в Сепанге теперь совсем другие условия"

Перед стартом очередного Гран-при Формулы-1 организаторы трассы в Малайзии полностью обновили асфальт, что привело к изменению условий пилотажа гонщиков, сообщает SportArena.

Впрочем, это не помешало Росбергу выиграть первую практику, а его напарнику Льюису Хэмилтону — вторую.

«На трассе теперь совсем другие условия. Все ощущается не так, как раньше. Просто невероятно, как замена асфальта может все изменить, поэтому нам нужно к этому привыкать, - отметил Росберг. - Впрочем, наш болид вновь показал себя просто прекрасно».

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«Что касается соперников, то выделил бы Ред Булл. Они продемонстрировали отличный темп на длинных отрезках» — добавил Росберг.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Малайзии состоится 2 октября.