Формула-1. Лидер "Рено" недоволен медлительностью руководства команды

Пилот команды Формулы-1 "Рено" Кевин Магнуссен не доволен тем, что французская "конюшня" до сих пор не подписала с ним контракт. Об этом он заявил в интервью motorsport.com.

"Я этого не понимаю. Мне кажется, решение здесь очень простое. Конечно, эта неопределенность по поводу следующего года разочаровывает. Я хочу знать, что будет дальше и как можно скорее", - сказал датский гонщик.

Примечательно, что Магнуссен однажды уже попадал в подобную ситуацию, когда был пилотом "Макларен". Накануне сезона 2015 года он проиграл конкуренцию за место второго пилота команды Дженсону Баттону, а вакантные места в других командах были уже заняты.

Читайте такжеФормула-1. Гонщик "Рено" Магнуссен хочет от команды определенности"Я не хотел бы повторить этот опыт. Но, правда, я и не думаю, что мне придется снова пройти через это. Решение будет скорее раньше, чем позже", - добавил Магнуссен.

"Я не чувствую, что должен что-то доказывать команде. За меня говорят мои результаты на трассе", - подчеркнул гонщик.

В нынешнем сезоне Магнуссен в 15 гонках набрал семь очков и занимает с этим показателем 16-е место в генеральной классификации пилотов. При этом его партнер британец Джолион Палмер очков не набирал вовсе.

Фаворитом на одно из двух мест в "Рено" на следующий сезон считается гонщик "Манор" Себастьян Окон.