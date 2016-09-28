В Англии посчитали, что новым чемпионом Формулы-1 станет Росберг

Журналисты британского медиахолдинга Sky Sports предъявили статистику, согласно которой новым победителем Формулы-1 станет немецкий гонщик Нико Росберг.

Сотрудники СМИ взяли за основу выступления Росберга и его конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона в последних шести гонках сезона, начиная с 2013 года, когда они вместе начали выступать за "Мерседес". Эти данные журналисты присоединили к очкам гонщиков в нынешнем сезоне.

В результате, Росберг обошел Хэмилтона на два очка, причем за три гонки до окончания чемпионата немец проигрывал сопернику восемь баллов.

Напомним, на данный момент Росберг является лидером генеральной классификации Формулы-1, имея в активе 273 очка. У Льюиса Хэмилтона - 265 очков.

До конца сезона осталось провести шесть гонок, в том числе, ближайшую в Малайзии 2 октября.