Новый асфальт на автодроме Сепанг осложнит гонку пилотам Формулы-1

Технический директор итальянсой компании по производству автомобильных шин Pirelli Марио Изола ожидает, что обновленное покрытие малайзийского автодрома станет для участников этапа чемпионата мира "Формула-1" дополнительной сложностью в предстоящий уик-энд, сообщает Motorsport.

В этом году владельцы автодрома в пригороде Куала-Лумпура обновили покрытие гоночного кольца, сделав его менее абразивным и убрав все неровности. Кроме того, был скорректирован профиль трассы в ряде поворотов, что неизбежно повлияет на гоночные траектории. Одной из главных задач модернизации Сепанга было устранение проблем отвода воды. Прежде в случае не редких в этих местах ливней дренаж не справлялся со своей задачей. Отныне характеристики трассы в дождливых условиях также изменятся. В частности, решена проблема с остающимися после дождя лужами в девятом повороте.

«Трасса претерпела значительные изменения, – рассказал в интервью Motorsport Марио Изола. – У нас была возможность оценить качество асфальта: наши коллеги из WSBK побывали в Малайзии несколько месяцев назад, и мы попросили их провести оценку с помощью используемой нами лазерной системы. Новый асфальт стал менее агрессивным и шероховатым. Если раньше по этому показателю Малайзия находилась более чем на 120% выше нашего базового значения, то теперь этот показатель снизился на 5-10% – а это достаточно большой шаг. При этом следует учитывать и другой момент: новый асфальт довольно быстро стареет – особенно на первых порах. Это значит, что результаты измерений, выполненных в Малайзии на этой неделе, будут отличаться от июньских. Трасса полностью лишилась неровностей. Кроме того, отличается теперь и профиль поворотов. Влияние этих факторов будет сложно предугадать заранее, но я полагаю, что они изменят гоночную траекторию, и, как следствие, время на круге тоже окажется другим".

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"В общем, на мой взгляд, все эти перемены привносят элемент неопределенности. Мы, конечно, не можем расценивать эту трассу как абсолютно новую, однако перемены будут обязательно. Другая степень шероховатости означает другую температуру для шин, другую степень износа и так далее.Отсутствие неровностей позволит снизить клиренс автомобиля и повлечет за собой изменение уровня прижимной силы – это тоже окажет свое влияние на поведение машины", - подытожил Изола.

Пожалуй, единственным утешением для команд стало то, что выбор шин на предстоящую гонку они делали, уже зная о проведенном обновлении трассы.

«Мы предоставили им информацию о новом асфальте до того, как они определились с выбором, – добавил Изола. – Выбрать шины нужно было 14 недель назад, а наши коллеги, если не ошибаюсь, работали на трассе в июне. Времени было мало, но мы успели предоставить данные до принятия решения командами. Схожая ситуация была у нас в Шпильберге и Будапеште – там тоже полностью обновили покрытие. Например, в Австрии у нас не было возможности отправить на трассу инженеров до того, как был сделан выбор шин. По этой причине мы договорились с командами, что сперва направим своих специалистов на автодром, оценим состояние асфальта и дадим им еще неделю для принятия решения. В Венгрии мы тоже справились. Во всех трех случаях у команд была возможность выбрать шины уже после того, как мы предоставили им данные о состоянии асфальта».

Как сообщал УНИАН, этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 состоится 1-2 октября.