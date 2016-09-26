В "Макларен" уверены, что с 2017 года команда снова будет побеждать в Формуле-1

Команда "Макларен" в 2017 году вновь будет готова побеждать в Формуле-1. В это верит гоночный директор британской "конюшни" Эрик Булье, о чем сообщает Sky Sports.

Такое заявление Булье сделал после того, как в компании "Хонда", которая поставляет "Макларену" двигатели, заявили о том, что японские моторы в 2017 году не будут уступать по мощности моторам "Мерседес".

"Конечно, мы готовы снова побеждать! Готовы так, как никогда", - заявил Булье в комментарии F1 Racing Magazine.

"Мы должны были определиться с концепцией, в которую верим и считаем победной, и развивать ее годами, а не месяцами. Именно этим занимаются в "Ред Булл" уже семь лет, а в "Мерседес" - пять", - добавил он.

Булье считает, что уже на данный момент шасси "Макларена" уступает лишь "Ред Булл" и "Мерседесу". Соответственно, при наличии одного из мощнейших в Формуле-1 моторов и улучшении аэродинамики болида британская команда вновь сможет побеждать.

Напомним, пилоты "Макларен" 12 раз становились чемпионами Формулы-1. Однако на данный момент команда переживает самый глубокий кризис в истории - в нынешнем сезоне она занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов, а последнюю победу в Гран-при для нее принес еще в 2012 году Дженсон Баттон.