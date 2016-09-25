"Мерседес" в ближайшее время может побить ряд многолетних рекордов Формулы-1

Команда "Мерседес", которая является безоговорочным лидером Кубка конструкторов Формулы-1, в ближайшее время может побить ряд многолетних рекордов гоночной серии. Об этом сообщает Reddit.

В нынешнем сезоне пилоты "Мерседес" Нико Росберг и Льюис Хэмилтон выиграли 93,3% гонок. На данный момент самой доминирующей командой в истории Ф-1 является "Макларен", который в 1988 году выиграл 93,8% гран-при, но если "Мерседес" победит в оставшихся шести гонках сезона, то его процент побед будет равен 95,2%.

Кроме того, "Мерседес" может превзойти собственный рекордный показатель побед за сезон. Сейчас у Хэмилтона и Росберга 14 побед, а рекорды были установлены в 2014-м и 2015-м — по 16 побед в рамках одного сезона.

Также уже на ближайшем Гран-при, который состоится 2 октября в Малайзии, "Мерседес" может повторить рекорд последовательных побед. В 1988-м "Макларен" выиграла 11 гонок подряд, а на счету "Мерседес" сейчас 10 побед.

Добавим, что на данный момент "Мерседес" набрал 538 очков в Кубке конструкторов, и уже по итогам следующей гонки теоретически может досрочно гарантировать себе этот трофей.

В личном зачете пилотов лидирует Нико Росберг, набравший 273 очка. У Льюиса Хэмилтона, который является победителем двух последних чемпионатов Формулы-1, 265 очков.