Команда Формулы-1 "Феррари" опробует несколько аэродинамических новинок на Гран-при Малайзии

Итальянская автогоночная команда "Феррари" подготовила новинки для SF16-H, которые будут опробованы на ближайшем этапе чемпионата на Сепанге, сообщает Motorsport.

В команде рассчитывают с их помощью вернуть себе второе место в зачете. Если большинство команд уже переключились на подготовку к следующему сезону, однако в Ferrari продолжают дорабатывать машину 2016 года. В первую очередь это связано тем, что Скудерия ведет борьбу за второе место с Red Bull, и на кону стоят миллионы призовых за эту позицию.

В рамках доработки SF16-H команда привезет на Сепанг несколько аэродинамических новинок. Они призваны не только улучшить охлаждение узлов машины в жарких условиях малайзийской трассы, но и увеличить уровень прижимной силы.

После Гран При Сингапура Себастьян Феттель отмечал, что машина стала заметно лучше в последних гонках, и что предстоящие обновления способны помочь Ferrari добиться высоких результатов в заключительной части сезона.

«Думаю, это возможно – если мы всё сделаем правильно, – сказал Феттель. – Мы знаем, что у нас очень быстрый автомобиль. На отдельных этапах нам не удалось показать всё, на что мы были способны – где-то по нашей вине, где-то в силу не зависящих от нас событий. В любом случае, ситуация сложилась не так, как нам бы того хотелось – мы рассчитывали на другое положение. Я считаю, что мы по-прежнему верим в себя. Понятно, что в части скорости мы совсем не на том уровне, на который рассчитывали. Где-то мы едем быстрее, где-то – нет, но на этапах вроде Гран При Сингапура мы в целом ближе к соперникам. Однако у нас есть уверенность. Автомобиль получит кое-какие обновления. Мы здесь для борьбы, и именно этим мы и собираемся заняться».

Гонка Гран-при Малайзии сезона-2017 Формулы-1 состоится на автодроме "Сепанг" через полторы недели, в воскресенье, 2 октября