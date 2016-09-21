Компания Apple заинтересовалась покупкой или инвестированием в "Макларен" - FT

Компания Apple желает поглотить компанию McLaren Technology Group, которая является владельцем команды Формулы-1, или инвестировать в нее деньги. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Financial Times.

Отмечается, что перед публикацией FT получило данную информацию от трех разных источников.

Впрочем, в "Макларен" опровергли эту информацию, подчеркнув, что Apple не обсуждает с производителем суперкаров потенциальные инвестиции.

"Характер нашего бренда означает, что мы регулярно проводим конфиденциальные беседы с широким кругом сторон, но мы держим их в секрете", - сказал представитель "Макларен".

Напомним, в нынешнем сезоне "Макларен" занимает шестое место в Кубке конструкторов Формулы-1, а лучший из пилотов команды - Фернандо Алонсо - находится на 11-м месте в личном зачете пилотов.