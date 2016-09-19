Гонщику команды "Мерседес" Росбергу покорилась отметка в 200 гонок в Формуле-1

Гран-при Сингапура стал 200-м для немецкого гонщика команды "Мерседес" Нико Росберга, сообщает Motorsport.

В этой гонке 31-летний пилот добыл победу, которая стала для него третьей подряд, восьмой в сезоне и 22-й в карьере. Благодаря этому успеху немец вернулся на первую строчку в личном зачете гонщиков, обогнав партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

Отметим, что лишь три гонщика в истории Формулы-1 одержали больше побед в своих первых 200 гонках - Михаэль Шумахер (76 побед), Фернандо Алонсо (31) и Нельсон Пике-старший (23).

Нико Росберг выступает в Формуле-1 с 2006 года. Первой его командой был "Уильямс", а с 2010 года он выступает за "Мерседес". В двух предыдущих сезонах немец становился вице-чемпионом мира.

Отец гонщика финн Кеке Росберг выигрывал чемпионат Формулы-1 в 1982 году, но в течение карьеры всего пять раз становился победителем Гран-при.