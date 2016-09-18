Формула-1. Росберг выиграл Гран-при Сингапура и вернулся на первое место в общем зачете

Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем ночного Гран-при Сингапура, который сегодня завершился на уличной трассе Марина Бэй.

Вчера Росберг выиграл квалификацию, а сегодня со старта удержал первое место и не отдавал его соперникам. В конце гонки в лидеры мог выйти Даниэль Риккардо из "Ред Булл", который на более свежих шинах демонстрировал лучшую скорость, но ему не хватило времени, чтобы обогнать немца. Риккардо финишировал вторым.

Третье место занял британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, который после Гран-при Сингапура уступил лидерство в генеральной классификации Росбергу. Теперь у Росберга 273 очка, а у Хэмилтона - 265 баллов.

Кроме того, благодаря восьмой позиции мексиканца Серхио Переса, его команда "Форс Индия" вновь обогнала "Уильямс" в Кубке конструкторов и вышла на четвертое место.

Также отметим успех россиянина Даниила Квята на "Торо Россо" и датчанина Кевина Магнуссена на "Рено", которые смогли привезти своим командами очки.

Результаты Гран-при Бельгии:

1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

3. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

5. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

6. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл")

7. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен")

8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

9. Даниил Квят, Россия ("Торо Россо");

10. Кевин Магнуссен, Дания ("Рено").

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 273;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 265;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 179;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 153;

5. Кими Райкконен ("Феррари") - 148;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 129;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 70;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 66;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия) - 46;

10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 41;

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 538;

2. "Ред Булл" - 316;

3. "Феррари" - 301;

5. "Форс Индия" - 112;

4. "Уильямс" - 111;

Следующий этап Формулы-1 состоится 2 октября, когда пройдет Гран-при Малайзии. До конца чемпионата осталось шесть гонок.