Формула-1: Росберг выиграл квалификацию Гран-При Сингапура

В Сингапуре завершилась квалификация этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1", где лучший результат показал немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг.

Результат победителя составил 1 минуту 42.584 секунды.

Росберг стал сегодня единственным пилотом, кто сумел проехать круг быстрее 1 минуты и 43 секунд.

Росберг на 0,531 секунды превысил результат австралийца Даниэля Риккардо из "Ред Булл". Его партнер по команде Льюис Хэмилтон занял 3-е место с отстванием в 0,704 секунды.

В десятку сильнейших также попали Макс Ферстаппен, Кимми Райкконен, Карлос Сайнс, Даниил Квят, Нико Хюлькенберг, Фернандо Алонсо и Серхио Перес.

Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 18 сентября.