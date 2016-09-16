Пилоты "Мерседес" назвали старты решающим фактором в борьбе за титул

17:16, 16 сентября 2016
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Хэмилтон и Росберг ведут острую борьбу за титул в личном зачете.

Reuters

Пилоты команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон и Нико Росберг считают, что решение спора о том, кто из них в конечном итоге станет чемпионом сезона-2016, будет зависеть умения каждого из двух гонщиков в таком важным компоненте любого Гран При, как старт, сообщает Motorsport.

В настоящее время оба пилота ведут острую борьбу за титул в личном зачете. В преддверии Гран При Сингапура Хэмилтона и Росберга разделяют всего два очка.

После недавних этапов, в которых неудачными стартами отметились как Льюис, так и Нико, они полагают, что такая нестабильность может в итоге иметь решающее значение в борьбе за титул чемпиона Формулы 1.

Отвечая на вопрос о том, нравится ли ему непредсказуемость, обусловленная в этом году новыми правилами старта, Хэмилтон сказал: «Вообще-то не очень. Если оценивать мой сезон, то оказывается, что я могу упустить титул только из-за неудачных стартов. Достаточно посмотреть на количество поулов в моем исполнении и количество гонок, которые я проиграл на старте. Сначала ты трудишься изо всех сил на протяжении всего уик-энда, а потом две секунды на первых метрах определяют исход какой-нибудь гонки».

В свою очередь Росберг подчеркнул, что неудачный старт напарника в Монце вовсе не обеспечил ему психологического преимущества над британцем. «Извините, но я так не думаю, – сказал Нико. – Разумеется, я осознаю, что процедура старта – это постоянное испытание, которое не становится легче. Поэтому данный элемент требует к себе особого внимания. Не так давно мне удались несколько хороших стартов, что не может не радовать. В то же время, на этапах в Хоккенхайме и Венгрии я, напротив, провалил начало гонки, так что это действительно хорошее испытание для пилотов».

Как сообщал УНИАН, гонка Гран При Сингапура состоится 18 сентября. 

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