Экс-гонщик Формулы-1 Дзанарди стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр

Бывший гонщик Формулы 1 выиграл четвертую в своей карьере паралимпийскую медаль, одержав в Рио-де-Жанейро победу в шоссейной велогонке,сообщает Motorsport.

Алессандро Дзанарди стал победителем по итогам заезда по 20-километровой трассе. Ближайший соперник уступил ему 2,7 секунды.

До сего дня на счету 49-летнего итальянца было три паралимпийские медали: на предыдущих Играх, прошедших в Лондоне, Алекс выиграл два золота и серебро.

Победа в Рио пришла к итальянцу за один день до годовщины страшной аварии на Лаузицринге. 15 лет назад, будучи участником чемпионата CART, Дзанарди потерял обе ноги в результате столкновения.

Дзанарди дважды – в 1997-м и 1998-м – становился чемпионом CART, приняв участие в 41 этапе серии.