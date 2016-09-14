Организаторы этапа Формулы-1 "Гран-при Мексики" завлекают зрителей новинками и выступлением Rolling Stones

Промоутеры этапа в Мехико раскрыли планы по привлечению большего числа болельщиков на свою гонку. Центральное место в концепции устроителей занимает церемония награждения по итогам Гран При, сообщает Motorsport.

Одним из наиболее запомнившихся моментов прошлогоднего Гран При Мексики стало уникальное расположение подиума, обращенного к арене стадиона. Это решение позволило организаторам как следует отметить возвращение мексиканского этапа в Формулу 1, создав уникальную атмосферу и оригинальную телевизионную картинку во время церемонии награждения.

"Думаю, подиум стал одним из самых потрясающих элементов гонки – сказал в интервью Motorsport.com директор Гран При Мексики по маркетингу Родриго Санчес. – И он определенно останется на прежнем месте".

Санчес подчеркнул, что основная сложность озвученной задачи в том, что необходимо обеспечить нахождение достаточного количества людей на трассе, не допустив при этом чрезмерной спешки болельщиков при выходе с трибун, чтобы не оставить их пустыми.

«Прошлогодний Гран При Мексики выглядел весьма впечатляюще, но на асфальте трассы могли находиться только судьи и фотографы, продолжил Родриго. - Даже пятьсот человек, собравшихся перед подиумом, представляли бы собой скромное зрелище на фоне заполненных трибун. Для создания лучшей картинки в телевизионной трансляции нам необходимо больше людей. Проблема в том, что нам каким-то образом нужно собрать перед подиумом тридцать тысяч. При этом люди на трибунах хотят спуститься вниз, а нам, наоборот, не нужны пустые трибуны. Поэтому мы пытаемся найти лучший и наиболее логичный способ осуществить задуманное».

В этом году ситуация другая – это не первый Гран При за 23 года, как было год назад. Но даже открыв продажу билетов в сентябре, мы обеспечим себе аншлаг. Уже сейчас мероприятия и концерты на автодроме намерены посетить миллион человек. В дни Гран При публику будут развлекать музыканты из Rolling Stones, Coldplay, и Maroon 5.

Гран-при Мексики состоится в Мехико 28-30 октября.