Команда Формулы-1 "Заубер" усилилась новым механиком с опытом работы в "Ферари"

Команда Формулы-1 "Заубер" объявила о подписании контракта с опытным механиком Рут Баскемб, сообщает Motor sport.

В сезоне-2012 Рут Баскомб работала в Ferrari инженером по моделированию, а в 2013-м стала гоночным стратегом Скудерии.

В конце 2015 года она покинула Маранелло и перешла в Haas F1, где восемь месяцев проработала инженером по стратегии.

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Сейчас Баскомб перешла в Sauber, где будет занимать ту же должность, что и в Haas.

Баскомб приступит к своим обязанностям начиная с Гран При Малайзии.