Команда Формулы-1 "Заубер" усилилась новым механиком с опытом работы в "Ферари"
15:03, 13 сентября 2016Мотор
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В швейцарской команде продолжают укреплять свой гоночный коллектив, и объявили о подписании контракта с бывшим инженером "Феррари" и "Хаас" Рут Баскомб.
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Команда Формулы-1 "Заубер" объявила о подписании контракта с опытным механиком Рут Баскемб, сообщает Motor sport.
В сезоне-2012 Рут Баскомб работала в Ferrari инженером по моделированию, а в 2013-м стала гоночным стратегом Скудерии.
В конце 2015 года она покинула Маранелло и перешла в Haas F1, где восемь месяцев проработала инженером по стратегии.
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Сейчас Баскомб перешла в Sauber, где будет занимать ту же должность, что и в Haas.
Баскомб приступит к своим обязанностям начиная с Гран При Малайзии.
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